“عدل” تُعلن عن بيع 152 محلا بحي 5000 مسكن في بوينان بالبليدة

تعلن وكالة عدل، عن بيع بالمزاد العلني وبالتعهدات المختومة، لـ 152 محلا ذو استعمال تجاري بحي 5000 مسكن قطعة بالمدينة الجديدة بوينان، في البليدة.

وحسب بيان للوكالة، فإن آخر أجل لسحب دفتر الشّروط حدّد بـ15 يوما، ابتداء من تاريخ أوّل صدور للإعلان في الصحافة الوطنية، على الساعة 12.00.

وحددت الوكالة، آخر أجل لإيداع العروض في نفس العنوان، باليوم الـ15 في نفس الساعة.

لتتم عملية فتح الأظرفة في جلسة علنية في اليوم الموافق للتاريخ النهائي لإيداع العروض على الساعة 14.00، بمقر الوكالة الجهوية الجزائر غرب.