عدل تُوجه إعذارا ثانيا لشركة إنجاز 500 مسكن بعنابة

وجّهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، إعذارا ثانيا للشركة المكلّفة بإنجاز ما تبقى من 500 مسكن، بجمعة حسين ببلدية البوني في عنابة.

وحسب بيان للوكالة، صدر الإعذار الثاني اليوم الأربعاء، بعد الإعذار الأوّل المبلغ للشركة في الصحافة الوطنية بتاريخ 2020/10/06، نظرا لعدم تنفيذها مقتضياته.

وأعذرت الوكالة شركة الانجاز الصينية، بعد انتهاء الآجال التعاقدية معها دون إنهائها الأشغال، حيث سجّلت ضعفا في وتيرة الأشغال الثانوية “التلبيس، النجارة، السباكة، الطلاء، العزل المائي، الكهرباء”.

بالإضافة إلى تسجيل نقصا واضحا في الموارد البشرية والمادّية في الورشة، فضلا على ابقاء الشركة للرّافعة والمصعد بالموقع ما أعاق تقدم أشغال التهيئة الخارجية.

وبموجب هذا الإعذار، طالبت الوكالة شركة الانجاز بما يلي:

تعزيز الموقع بالموارد البشرية والمادية وتزويد جميع العمارات بالمواد اللاّزمة.

تعزيز الأشغال الثانوية على مستوى جميع العمارات، وتدارك التأخر الكبير المسجل.

نزع كل العوائق “الرافعة، المصعد…الخ”، التي تحول دون تقدم أشغال التهيئة الخارجية.

هذا وأمهلت الوكالة شركة الإنجاز، 8 أيام ابتداء من اليوم تاريخ صدور هذا الاعذار، من أجل استدراك النقائص المسجّلة وتنفيذ التعليمات المذكورة، قبل لجوئها إلى اتخاذ الإجراءات القسرية المنصوص عليها في الصفقة.