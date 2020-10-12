عدل تُوجه إعذارا ثانيا لشركة انجاز 1000 وحدة سكنية بالطارف

وجهت وكالة عدل، اليوم الإثنين، إعذارا ثانيا للشركة المكلفة بإنجاز مشروع 1000 وحدة سكنية ببلدية الطارف.

وحسب بيان للوكالة، تم توجيه الإعذار الثاني للشركة الصينية، بسبب عدم تنفيدها مقتضيات الإعذار الأول الموجه لها في الصحافة الوطنية، لأجل الدفع بوتيرة الأشغال في المشروع وتدارك التأخر المسجلة به.

و لجأت الوكالة إلى إعذار الشركة لعدة أسباب منها عدم احترام تعليمات الوكالة ومكتب الدراسات، وتهاون الشركة وتقصيرها.

بالإضافة إلى انتهاء الآجال التعاقدية بتاريخ 2020/11/11، بينما نسبة تقدم الأشغال وصلت 80,29 بالمائة، والتاريخ المتوقع للتسليم هو 2020/12/31.

وكذا بطىء وتيرة الأشغال الثانوية “التلبيس، النجارة، الترصيص، الصباغة، الكهرباء”، وقلة الإمكانيات البشرية و المادية بالورشة، وعدم احترام مخطط انجاز الأشغال.

وطالبت الوكالة بموجب الإعذار الثاني قبل توجهها لفسخ الصفقة، شركة الإنجاز بما يلي:

– دعم الورشة بالوسائل البشرية و المادية و تموين العمارات بالوسائل الضرورية، وبدأ الأشغال الثانوية في كل العمارات المتبقية.

بالإضافة إلى استدراك التأخر المعتبر في الأشغال، ووضع مخطط إنهاء الأشغال والتسليم بالتجزئة، واحترام الإلتزامات التعاقدية خاصة مخطط الإنجاز.

وتحرير كل الفضاءات داخل التجزءات “C- D- E-F-G”، من العتاد الموجود بها “الرافعة، خلاطة الإسمنت، الورشة”، ومختلف وسائل البناء، لأجل السماح لانطلاق أشغال التهيئة الخارجية في الموقع.

وأشار البيان، إلى أنه وفي حال عدم تنفيذ شركة الانجاز لمقتضيات هذا الإعذار في أجل 8 أيام، ستلجأ الوكالة إلى فسخ الصفقة معها.