عدل تُوجه إعذارا ثانيا لشركة انجاز 6000 وحدة سكنية الرتبة بقسنطينة

وجهت وكالة عدل، إعذارا ثانيا للشركة المكلّفة بدراسة وإنجاز 6000 وحدة سكنية وأشغال تهيئتها الخارجية، بالرتبة في قسنطينة.

وحسب بيان للوكالة، اليوم الأربعاء، تضمن الإعذار الصّادر اليوم الأربعاء، مطالبة شركة الإنجاز، بتسريع وتيرة الأشغال واستدراك التأخر في المشروع.

كما تم مطالبة الشركة، برفع مجمل التحفظات التي سجلّتها الوكالة، ومكتب الدراسات والمتابعة، لأجل القيام بالتسليم المؤقت للمشروع في أقرب الآجال.

إلى جانب مطالبة الشركة، بتعزيز الورشة بالإمكانيات البشرية والمادية ووسائل البناء اللاّزمة.

و أعذرت الوكالة شركة الإنجاز للمرّة الثاّنية، قبل التّوجه لفسخ الصفقة معها، بعد انقضاء الأجل التعاقدي، و بعد انتهاء أجل 8 أيام المحدّد لتنفيذ مقتضيات الإعذار الأوّل.

بالإضافة إلى مختلف المحاضر المحرّرة بالورشة، والتي تتضمن بطئ وتيرة الأشغال والنقص الفاضح في الإمكانيات البشرية والمادّية ووسائل البناء بموقع المشروع.

و أمهلت الوكالة، شركة ACEG، ثمانية أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الإعذار في الصحافة الوطنية، لتنفيذ التعليمات الموجّهة لها.