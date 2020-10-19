عدل تُوجه إعذارا ثانيا لمؤسسة انجاز 1500 مسكن بأولاد فايت

وجهت وكالة عدل، إعذارا ثانيا لشركة SOCIETE GENERALE ENTREPRISE، المكلّفة بدراسة وانجاز 1500 مسكن الموقع رقم 3 بأولاد فايت بالعاصمة.

وحسب بيان للوكالة، تم توجيه الإعذار الثاني لشركة الإنجاز ، بعد عدم تنفيذها لمقتضيات الإعذار الأوّل الصادر في الصحافة الوطنية بتاريخ 07/08/2020.

بالإضافة إلى عدة أسباب أخرى منها نقص اليد العاملة في المشروع، وبطئ وتيرة الأشغال، التي قدرت بـ65 بالمائة مقارنة مع استهلاك الآجال التعاقدية التي وصلت نسبتها 85 بالمائة.

وكذا عديد التقارير حول نوعية الأشغال، والمحاضر السابقة التي تؤكد التوقف الشبه كلي للأشغال.

وبموجد هذا الاعذار الذي يسبق فسخ الصفقة، طالبت الوكالة شركة الإنجاز بما يلي:

اتخاذ جميع الإجراءات اللاّزمة والضرورية من أجل إعادة الانطلاق الفعلي للأشغال في الورشة.

تسليم صاحب المشروع المخططات المتعلقة بتنفيذ الأشغال المتبقية.

تسخير جميع الامكانيات البشرية والمادية، وتموين الورشة وفقا لمخطط تنفيذ الأشغال.

وضع آليات التنظيم والتخطيط الملائمين من أجل تصحيح النقائص المسجّلة، وتدارك التأخر المسجل في تقدم الأشغال.

وأمهلت الوكالة شركة الإنجاز، أجل 8 أيام من أجل تنفيذ مقتضيات هذا الاعذار، قبل اتخاذها الإجراءات القانونية المعمول بها في حالة عدم التنفيذ.