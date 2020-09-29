عدل تُوجه إعذارا لشركة إنجاز 1350 مسكن ببوسماعيل في تيبازة

وجهت وكالة عدل، إعذارا أوّلا للشركة المكلّفة بإنجاز أشغال مشروع 1350 وحدة سكنية ببلدية بوسماعيل في تيبازة.

وحسب بيان للوكالة، اليوم الثلاثاء، وجه هذا الإعذار لشركةGROUPEMENT TORKAM INSAAT VE YATIRIM A.S/SPA KEGT ALGERIE-TURQUE ، بعد تسجيل بطئ في وتيرة أشغال المشروع.

بالإضافة إلى عدم احترام برنامج الأشغال، ونقص الموارد البشرية والمادّية بالورشة، وعدم توفر أدنى إجراءات السّلامة بها.

وتضمن الإعذار مطالبة شركة الإنجاز، بالتموين العادي للورشة من خلال دعمها بالوسائل المادّية والبشرية، وتحسين نوعية الإنجاز.

كما حثت عدل الشركة، على توفير أمن الورشة والعمّال طبقا للمادّة رقم 19 من الصفقة، واتخاذ جميع الإجراءات اللاّزمة من أجل فتح ورشات الأشغال في جميع العمارات لتدارك التأخر المسجّل.

و ستلجأ الوكالة لاتخاذ الإجراءات القصرية طبقا للنظام المعمول به، إذا ما لم تلتزم شركة الإنجاز بتنفيذ مقتضيات الإعذار، يضيف البيان.