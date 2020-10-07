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عدل تُوجه إعذارا لشركة انجاز 700 مسكن ببلدية المدية

أخبار الجزائر
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عدل تُوجه إعذارا لشركة انجاز 700 مسكن ببلدية المدية
بقلم نادية بن طاهر

وجهت وكالة عدل، إعذارا أولا لشركة إنجاز SARL ASLAN CONSTRCTION ET COMMERCE، المكلفة بإنجاز مشروع 700 وحدة سكنية ببلدية المدية.

وحسب بيان للوكالة، تضمن الإعذار الصادر اليوم الأربعاء، مطالبة شركة الإنجاز بتنصيب فرق عمل متتالية تعمل بنظام تداول (8/2) يضمن ديمومة العمل بالورشة.

بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة من أجل فتح ورشات الأشغال الثانوية في جميع العمارات بهدف إتمام كل الأعمال.

وكذا تحسين نوعية أشغال البناء الكبرى والثانوية.

وأعذرت الوكالة شركة الإنجاز، بعد تسجيل بطىء في أشغال البناء الثانوية بالمشروع ونقص الموارد البشرية والمادية في الورشة.

بالإضافة إلى عدم احترام شركة الإنجاز لبرنامج الأشغال، و سبب رداءة نوعية الأشغال الكبرى و الثانوية.

ومنحت الوكالة شركة الإنجاز أجل 8 أيام، لأجل تنفيذ مقتضيات هذا الإعذار، قبل اللجوء إلى اتخاذ الإجراءات القصرية طبقا للتنظيم المعمول به، في حالة عدم التنفيذ.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=899067

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