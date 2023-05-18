عدل تُوجه إعذارا لشركة DEK-IN-SAN

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره عدل، إعذار ثاني لشركة “SARL DEK-IN-SAN” الكائن مقرها بالعاصمة.

وحسب بيان للوكالة، كانت الشركة، قد كلفت بصفقة بنجاز 1800 مسكن بيع بالإيجار بجميع هياكل الدولة. مع محلات ذات طابع تجاري وخدماتي وحجابة ومساكن للبوابين. وأشغال الطرق والشبكات المختلفة بموقع 4 سيدي عبدالله ببلدية المعالمة في العاصمة.

وجاء هذا الإعذار بسبب ضعف وتيرة الأشغال بالورشة، والتأخر في الأشغال على مستوى الورشة.

ومن جهته، وجه هذا الإعذار نظرا للتأخر المسجل في نسبة الأشغال مقارنة بإلتزامات المؤسسة مع صاحب المشروع في إنجاز الأشغال في موعد أقصاه 30/05/2023. والتأخر في إنشاء محطات المحولات.

كما جاء هذا الاعذار كذلك نظرا لعدم رفع التحفظات الملحوظة في

إنجاز السكنات. وعدم إحترام المؤسسة للتعليمات والتوصيات الواردة في محاضر الورشة من أجل تعزيز هذه الأخير بالموارد البشرية. والنقص الفادح في الموارد البشرية والمادية وكذا تقصير مؤسسة الاشغال لإلتزاماتها التعاقدية.

وعليه فإنه تقرر توجيه إعذار أول لشركة “SARL DEK-IN-SAN ويلزمها بإتخاذ جميع التدابير المناسبة من حيث الموارد البشرية والمادية من أجل احترام الإلتزامات المذكورة في المحاضر 12/02/2023 و05/03/2023.

وإنهاء أشغال السكنات وأشغال الطرق والشبكات المختلفة، بما في ذلك الإستلام في موعد أقصاه 31/05/2023.

وكذا تنصيب فرق عمل في إنجاز الأشغال الثانوية لكل عمارة، فرق عمل في إنجاز أشغال الطرق والشبكات المختلفة لكل قطعة وتموبن ورشة المشروع بالمواد والمعدات اللازمة.

وتنصيب فرق عمل متتالية تعمل بنظام تداول 3*8يضمن عمل دائم في الورشة. ورفع التحفظات الملحوظة في إنجاز السكنات وبدء العمل في محطات المحولات.

وأشار البيان، إلى أنه وفي حالة عدم إمتثال الشركة لتعليمات هذا الإعذار في أجل أقصاه 8 أيام، فإن الوكالة مضطرة لإتخاذ جميع الإجراءات القسرية وذلك طبقا للنظام المعمول به.