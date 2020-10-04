عدل تُوجه اعذارا ثانيا لشركة تهيئة موقع 2000 مسكن بسيدي سرحان في البليدة

وجهت وكالة عدل، إعذارا ثانيا لشركة الإنجاز EURL ACTCE LOKMANE المكلّفة بإنجاز أشغال التهيئة الخارجية لمشروع 2000 وحدة سكنية سيدي سرحان بالبليدة.

و طالبت الوكالة عبر الإعذار، الشركة، بتنصيب فرق عمل متتالية تعمل في الورشة بنظام التداول 8/2، لضمان ديمومة العمل.

بالإضافة إلى المباشرة في تدعيم الورشة بالموارد المادية و البشرية، طبقا لمحتوى المناقصة.

واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لفتح ورشات الأشغال في جميع كتل المشروع، من أجل تدارك التأخر المسجل، وايداع كفالة حسن تنفيذ وتأمين الورشة.

وأمهلت الوكالة شركة الإنجاز مدّة 8 أيام، لأجل تنفيذ مقتضيات هذا الإعذار ، على أن تتخذ الإجراءات القانونية اللاّزمة في حالة عدم التزامها.