عدل تُوجه اعذارا لشركة “CRCC”

وجهت الوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، إعذارا اول لشركة CRCC المكلفة بدراسة وانجاز 2000 مسكن بصيغة البيع بالإيجار بسيدي سرحان في البليدة.

وحسب بيان للوكالة، جاء هذا الاعذار بناءا على عدة تقارير منها الأمر بالخدمة رقم 01 متضمن اشعار ببدء الاشغال المبلغ للشركة بتاريخ 28/08/2014، والتأخر المسجل في مجموع الاشغال مقارنة بالجدول الزمني لإنجاز السكنات و بالخصوص الجزء المتعلق بتسليم السكنات ونقص في الموارد البشرية والمادية في الورشة.

بالإضافة الى الارساليات المحررة من طرف مديرة المشاريع بتاريخ 04-09-2021 و 05-09-2021 والمحاضر المتعلقة بالورشة.

وعليه تقرر توجيه اعذارا لشركة “CRCC” ويلزمها اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة في اجل اقصاه ثلاثة ايام قصد استئناف الاشغال في الورشة.

بالإضافة إلى تعزيز الوسائل المادية والبشرية من أجل ضمان التموين العادي والمنتظم للورشة، وتدارك التأخر المسجل مقارنة بجدول تنفيذ الاشغال .

وأشار البيان، إلى أنه وفي حالة عدم الامتثال للتعليمات المذكورة في الآجال المحددة، فان الوكالة تكون مضطرة لاتخاذ الاجراءات القصرية وذلك طبقا للنظام المعمول به.

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