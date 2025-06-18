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عدل.. حملة واسعة لإزالة تجاوزات المستأجرين العشوائية

بقلم أسماء.ع
عدل.. حملة واسعة لإزالة تجاوزات المستأجرين العشوائية
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يواصل الفرع الجهوي بوعينان التابع لمؤسسة عدل للتسيير العقاري، حملة ازالة التجاوزات العشوائية التي يقوم بها بعض المستأجرين على مستوى الأحياء السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار. وهذا في إطار الحفاظ على جمالية المحيط العمراني وتنظيم الفضاءات المشتركة.

وتهدف هذه العملية إلى وضع حد للممارسات غير القانونية التي تشوه المظهر العمراني أو تسيء إلى البيئة العامة في أحياء عدل.

ودعت مؤسسة عدل للتسيير العقاري جميع القاطنين إلى الالتزام بالقوانين المعمول بها. والمساهمة في الحفاظ على جمالية وتنظيم الأحياء.

 فيديو توثيقي من حي 5000 مسكن الورورد.

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