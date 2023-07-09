“عدل” حوش الريح.. وزير السكن يأمر بتسريع وتيرة الإنجاز

قام اليوم الأحد، وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي. بزيارة عمل وتفقد إلى موقع 6500 مسكن بيع بالإيجار “عدل” حوش الريح أين عاين نسبة تقدم الأشغال بالموقع.

وأسدى الوزير تعليمات للقائمين على المشروع ممثلين في الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”. وكذا مؤسسات الإنجاز بضرورة العمل بنظام 3×8 وتسريع الوتيرة.

من جانب آخر، عاين الوزير أشغال التجهيزات العمومية التي انطلقت بها الأشغال. والمتمثلة في مجمع مدرسي، متوسطة، عيادة متعددة الخدمات ومقر أمن حضري. حيث أمر مدير التجهيزات العمومية لولاية البليدة بالمتابعة الدقيقة للأشغال. على أن يتم برمجة لقاء تقني هذا الأسبوع للوقوف على جميع النقاط الإدارية والتقنية.