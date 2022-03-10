عدل.. دفع الشطر الثالث أيام قليلة بعد صب شهادات التخصيص

دعا المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، إلى ضرورة التنسيق أكثر مع مديرية متابعة المشاريع والمدريات الجهوية. كما أكد على صب أكثر قدر ممكن من شهادات التخصيص في هذه العملية المرتقبة. حيث ألح أن هذه العملية لا تشمل إلا السكنات التي بلغت فيها نسبة الأشغال 70 بالمائة. مشيرا غير ذلك تلغى شهادة التخصيص.

كما شدد المدير العام لوكالة عدل، على ضرورة المباشرة في التحضير لصب الشطر الثالث للمعنيين بالتخصيص. حيث يكون أياما قليلة بعد صب شهادات التخصيص. ومن جهته، قدم كل من المدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب والتسويق ومديرة الإعلام والإحصاء، عرضا عن الروتشات الأخيرة لعملية التخصيص. والمرتقب الإعلان عنها أواخر شهر مارس الجاري.

في حين أمر المدير العام بالإسراع في صب الشطر الرابع للمعنيين بعملية تسليم سكنات”عدل” شهر مارس الجاري. وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالاكتتاب والتسويق.

كما دعا إلى ضرورة التنسيق مع فرع التسيير العقاري وإعداد محاضر تسليم واستلام بحضور ممثلي المكتتبين. محذرا من تسليم سكنات لا تتوفر على غاز ماء و كهرباء .

وفي سياق ذاته، ألح المسؤول الأول عن وكالة “عدل” على ضرورة التسريع وتسهيل إجراءات بيع المحلات التجارية والخدماتية بمختلف الأحياء.وذلك بهدف خلق حركة تجارية وخدماتية داخل الأحياء السكنية لأحياء عدل.

كما استمع زيتوني إلى مديرة العقود التي قدمت عرضا مفصلا عن سير هذه العملية بمختلف ولايات الوطن. حيث أكد بضرورة التنسيق مع مختلف الجهات المختصة من أجل تسهيل إجراءات الحصول على العقد النهائي للمستفيد من سكن.

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عدل.. توجيه إعذار لأحد المؤسسات الانجاز

وواصل بعدها للاستماع لعرض قدمه كل مدير جهوي عن سير الأشغال للمشاريع، حيث شدد زيتوني على احترام آجال تسليم السكنات. وعدم التسامح مع مؤسسات الإنجاز المتحايلة و المتقاعسة داعيا إلى وضعها في القائمة السوداء. كما وجه تعليمات صارمة للمدريين الجهويين إلى توجيه اعذار لأحد المؤسسات الإنجاز المناولة تقاعست في أشغال التهيئة الخارجية بأحد مشاريع بالعاصمة.

للإشارة، ترأس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيصل زيتوني اجتماعا تنسيقيا. كما حضره إطارات الوكالة، المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع، المدير العام المساعد المكلف بالإدارة والمالية. وكذا المدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب والتسويق، المدير التجاري، مديرة الإكتتاب والتسويق، مديرة تمويل المشاريع، مدير الصفقات. والمدير المركزي المكلف بسير العمليات، مدير الدراسات، مديرة العقود، المديرين الجهويين الجزائر شرق، الجزائر غرب. عنابة، قسنطينة، سطيف ، تيارت، ورقلة .