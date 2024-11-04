أعلن فرع التسيير العقاري لوكالة عدل، في بيان له اليوم الاثنين، عن افتتاح أول مركز للدفع الإلكتروني بحي 416 مسكناً بجسر قسنطينة.

وأوضح البيان، أن المركز الأول من نوعه في الجزائر، سيفتتح يوم غد الثلاثاء 5 نوفمبر. وسيكون مقره بحي 416 مسكناً بجسر قسنطينة بالعاصمة.

وأضاف المصدر أن هذا المركز سيمكّن جميع المستأجرين، عبر مختلف ربوع الوطن، من دفع فواتيرهم الشهرية. باستخدام مختلف آليات الدفع الإلكتروني على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.