عدل: رفع وتيرة العمل في المشاريع قيد الإنجاز لتسليمها

أمر المدير العام لوكالة عدل، بضرورة إتخاذ كافة التدابير والإجراءت اللازمة لإنهاء المشاريع. مع ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق بين المدراء قصد تسليم السكنات في الٱجال المتفق عليها.

وترأس اليوم السبت المدير العام لوكالة عدل إجتماع تقنيا تقييميا ضم المدير العام المساعد للتسيير العقاري. والمدير العام المساعد للإكتتاب والتسويق والمدراء المركزيين و المدراء الجهويين لوكالة عدل. حيث إستمع المدير إلى عرض مفصل عن المشاريع قيد الإنجاز لصيغة البيع بالإيجار. الموزعة عبر مختلف ولايات الوطن والمرتقب تسليمها في المحطات التاريخية المقبلة.

كما دعا المدير العام إلى ضرورة رفع الوتيرة في الإنجاز وإحترام الٱجال التعاقدية مع مراعاة الجودة والنوعية. كما ألزم المديرين الجهويين إلى تكثيف الزيارات الميدانية للوقوف على سير تقدم الأشغال وحلحلة العراقيل خاصة المشاريع التي تشهد تأخر في الإنجاز.

ودعا المدراء الجهويين و مديرة العقود بالوكالة بضرورة التنسيق مع مدراء المشاريع في مختلف الولايات من أجل تسوية عقود الأوعية العقارية. التي تنجز فوقها هاته المشاريع تفاديا للتأخر في تسليم العقود.

بعدها إستمع إلى عرض دقيق حول برنامج عملية بيع المحلات في مختلف أحياء عدل. بعدما شهدت إستراتيجية جديدة وعصرنة في عملية إقتنائها. وكان الإجتماع فرصة لتقييم الرزنامة الإجمالية لشهادات التخصيص التي تم صبها للمكتتبي عدل خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.