عدل زعاترية.. إصلاح جدار العمارة وتعويض صاحب السيارة المتضررة

قام فرع التسيير العقاري التابع للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، بإصلاح جدار عمارة في “الزعاترية” بالمدينة الجديدة سيدي عبدالله.

وأضافت وكالة “عدل”، أن الفرع قام بتلبيس جزء من الجدار في الطابق العلوي للعمارة المتواجدة بموقع 1000 وحدة سكنيةQ25.

للإشارة، جاءت عملية التصليح، بعد حادثة سقوط جزء من الجدار، مخلفا تحطم لأجزاء سيارة كانت مركونة بالقرب من العمارة.

وأكد فرع التسيير العقاري،تدخله المباشر بعد الحادثة، حيث تم تعيين شركة مختصة من أجل إعادة تلبيس الجدار ورفع جميع التحفظات.

إضافة إلى تقنيين مختصيين لإعادة النظر بعملية التلبيس للعمارات المتواجدة بالموقع، وتقديم تعويض لصاحب السيارة من طرف شركة التأمين.

وستتكفل شركة التأمين عن السكن بعملية التعويض عن أضرار العمارة وصاحب السيارة، مثلما هو معمول به قانون.