عدل.. زيتوني يدعو إلى وقفة مشرفة خلال توزيع السكنات في 1 نوفمبر

عقد المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني، إجتماعا تنسيقيا. حيث حضره المدير العام المساعد للإدارة والمالية والمدير العام المساعد بالنيابة للإكتتاب والتسويق مديري المصالح التجارية للمدريات الجهوية لوكالة عدل. في كل من وهران ورقلة الجزائر شرق غرب عنابة تيارت قسنطينة وسطيف.

وأكد زيتوني، أن حزمة المنصات الإلكترونية التي أطلقتها وكالة عدل، أعطت نتائج إيجابية وساهمت في معالجة العديد من الملفات.

كما دعا، زيتوني، القائمين على وكالة عدل، تسجيل وقفة مشرفة في إطار توزيع السكنات بمناسبة ذكرى أول نوفمبر. قائلا “يكون ذلك بالتحضير الجيد لعمليات التوزيع وعملية صب شهادات التخصيص” .

في حين، دعا مدير وكالة عدل، إلى الانطلاق في الإعلان عن عملية بيع المحلات التجارية في المواقع المرتقب تسليمها.

وقررت الحكومة من خلال وزارة السكن والعمران، التكفل بمكتتبي وكالة تحسين السكن وتطويره “عدل 2”. الذين لم يتمكنوا من دفع مستحقات الشطر الأول من سكناتهم، لعدم توفر برنامج سكني.

في حين، رخصت الحكومة للخزينة العمومية التكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة بمعدل 100 من المائة على القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية. في إطار إنجار شطر إضافي للسكنات بصيغة البيع بالإيجار من 15000 مسكن بعنوان سنة 2023.

كما يندرج هذا الشطر في إطار تنفيذ مخطط الحكومة بعنوان الخماسي “2020-2024”. الذي قرر برنامج أربعين ألف مسكن بهذه الصيغة ضمن المليون وحدة المقررة. بغية ستيعاب الاحتياجات المسجلة والتي لم يتم تلبيتها لفائدة مكتتبين مؤهلين لم يتمكنوا من دفع الشطر الأول لعدم توفر برنامج.