عدل.. زيتوني يزور موقعي بابا حسن والدويرة ويأمر بتسريع الأشغال

قام المدير العام المكلف بتسيير مصالح وكالة عدل، فيصل زيتوني، اليوم الإثنين، بزيارة متابعة لمشاريع عدل.

وحسب بيان للوكالة، قام زيتوني بزيارة كل من موقع 3000 مسكن بابا حسن وموقع 3745 مسكن صيغة البيع بالإيجار بالدويرة.

وإطلع المدير العام، خلال زيارته، على مدى تنفيذ التعليمات التي أسداها خلال اجتماعاته وزياراته السابقة للموقعين.

كما التقى زيتوني، مع ممثلي مصالح مدير التعمير والهندسة المعمارية التي تشرف على أشغال شبكات الطرقات الأولية والثانوية بموقعين.

وإلتقى زيتوني أيضا بمصالح سونلغاز ومؤسسات الإنجاز ومكاتب دراسات رؤساء المشاريع.

ووجه فيصل زيتوني تعليمات صارمة للقائمين على هذين الموقعين.

داعيا إلى التنسيق فيما بينهم من أجل رفع العراقيل التي تعترض تقدم مختلف الأشغال.

كما دعا إلى تسريع وتيرة الأشغال الخاصة بخزانات المياه والمحولات الكهربائية والأشغال المتعلقة برفع الأتربة على مستوى بعض التجزئات والإنتهاء في الأجال المحددة.

وتأتي هذه الزيارات الميدانية لرفع العراقيل التي تعرض تقدم الأشغال بمختلف مشاريع عدل وتفادي التأخر في الإنجاز مستوى في مختلف الورشات.