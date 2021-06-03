عدل.. زيتوني يوجه تعليمات صارمة لتسريع وتيرة الأشغال بموقع 1500 مسكن بورقلة

قام المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل“، فيصل زيتوني بزيارة ميدانية لموقع 1500 مسكن صيغة البيع بالإيجار بالقطب الجامعي بعاصمة ولاية ورقلة.

وحسب ما أفاد به بيان الوكالة، فإن الأشغال قد انتهت بـ 426 وحدة سكنية، فيما تواشك أشغال التهيئة الخارجية على الإنتهاء بـ 285 وحدة سكنية “عدل”.

وبعد استماع المدير العام إلى عرض مفصل عن تقدم الأشغال بمختلف تجزئات الموقع، وجه تعليمات صارمة من أجل تسريع وتيرة الأشغال بجميع تجزئات الموقع. كما دعا الى رفع بعض التحفظات المتواجدة بشبكة الطرقات بالسكنات 426 المنهية بها الاشغال.

وحث زيتوني على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات من أجل تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية بسكنات 285 مسكن عدل، والانتهاء منها في ظرف لايتعدى 25 يوما بهدف تسليم عدد أكبر من سكنات صيغة البيع بالإيجار من موقع 1500 مسكن عدل .

وفي نفس الموقع دعا المسؤول الأول عن وكالة عدل جميع الجهات المتداخلة في إنجاز مشاريع “عدل” بولاية ورقلة من مديرية السكن ومديرية التعمير والهندسة المعمارية ومؤسسات الإنجاز التي تشرف على الأشغال التابعة لها، ومؤسسات الإنجاز التي تشرف على أشغال مشاريع صيغة البيع بالإيجار الى المساهمة من أجل تسوية الأتربة المتواجدة بالموقع الرئيسي بالموقع .

واشار زيتوني أن هذه الزيارة جاءت من أجل التنسيق بين مختلف الجهات المتداخلة في أشغال مشاريع صيغة البيع بالإيجار بمختلف الولايات الجنوبية و الدفع بوتيرة الأشغال .

واخختم المدير العام ليختم المدير العام لوكالة عدل هذه الزيارة بلقاء مع ممثلي مكتتبي صيغة البيع بالإيجار، الذين بدورهم ثمنوا الجهود التي السلطات العليا في البلاد ووزارة السكن والمديرية العامة للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، داعين الى الإسراع في تسليم السكنات .