عدل سيدي عبد الله: أوامر بالإنتهاء من أشغال الربط بالكهرباء والغاز خلال أسبوع

ترأس المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن و تطويره، فيصل زيتوني، إجتماعا تنسيقيا، تم من خلاله الإستماع الى عرض مفصل عن مختلف الأشغال بسيدي عبد الله.

وحضره الاجتماع كل من المدير العام للمدينة الجديدة سيدي عبدالله. المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر شرق و المدير الجهوي لوكالة عدل الجزائر غرب ومدير القطب الحضري العمراني بسيدي عبدالله . ومدير المركزي لتوزيع الكهرباء و الغاز – سيدي عبدالله – و ممثلي عن مؤسسات الإنجاز. وممثلين عن مكاتب دراسات التي تشرف على إنجاز ومتابعة القطب الحضري العمراني 13300 وحدة سكنية. بالقطب الحضري العمراني بالمدينة الجديدة سيدي عبدالله .

واستهل الاجتماع بالإستماع الى عرض مفصل عن مختلف الأشغال بالمواقع الثمانية بذات القطب الحضري. الذي عرف تقدم كبير في مختلف الأشغال. ما يؤكد على قدرة الوكالة على التحكم في مشاريعها بهذا القطب الحضري العمراني الهام. وكان ذلك بفضل الزيارات المتكررة والتنسيق المحكم بين مختلف المتداخلين. سونلغاز مؤسسات الإنجاز و مكاتب الدراسات مصالح المدينة الجديدة سيدي عبدالله. ومصالح الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء.

كما شدد المسؤول الأول عن وكالة على ضرورة التنسيق مع مصالح سونلغاز. لأجل الإنتهاء من أشغال الربط شبكة الكهرباء و الغاز في التجزئات التي تعرف تأخر مع الإنتهاء منها في أجل لايتعدى أسبوع.

ودعا إلى ضرورة تسريع أشغال التهيئة الخارجية و ربط مختلف الشبكات بالقناة الرئيسية – الماء الشروب و الصرف الصحي –. وضرورة العمل بنظام التناوب في التجزئات التي تعرف تأخر .

كما حذر المدير العام مؤسسات الإنجاز التي لا تلزم بتعليماته بأنه سيتخذ إجراءات ردعية ضد المتأخرين في الإنجاز .

كما دعا مؤسسات الإنجاز و مصالح سونلغاز الى رفع التحفظات المسجلة سواء المتعلقة بالسكنات أو الإنارة الخارجية . وكذا الشروع في عملية تنظيف النهائي للسكنات و التجزئات المنهية بها الأشغال مئة بالمئة.

ودعا الى ضرورة تكثيف الزيارات الدورية لمختلف الأشغال مع إيجاد حلول آنية. كما شدد على ضرورة التبليغ عن العراقيل التي تواجه الأشغال و المتسببين فيها.

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