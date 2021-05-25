عدل.. شركة “wika” الأندونيسية لم تلتزم بالتعليمات بـ4 مواقع سكنية

عقدت الوكالة الوطنية للتحسين السكن و تطويره “عدل”، سلسلة من الاجتماعات مع شركة الإنجاز “wika” الأندونيسية المكلفة بانجاز مشاريع عدل.

وتتعلق المشاريع بإنجاز 1250 مسكن “عدل” خميس مليانة، و1000 وحدة ببلدية عين الدفلى و700 مسكن ببراقي، و1000 مسكن الحراش.

وكان آخر هذه الإجتماعات يوم السبت الماضي لدراسة وضعية تقدم الأشغال بالمشاريع المذكورة اعلاه.

وأفادت وكالة عدل، أن شركة الإنجاز “wika” لم توفِ بتعهداتها، خاصة التعلميات المتعلقة بدعم الورشات باليد العاملة والوسائل المادية.

بالإضافة إلى تنصيب شركات المقاولاتية في تجزئات المشاريع، والتعهد بتسليم جزئي على الأقل للسكنات التي تشرف على أشغالها .

ورغم للإعذارات –تقول الوكالة- التي وجهتها، للشركة الانجاز، منها الشفوية والكتابية، غير أنها لم تلتزم بالتعليمات والتعهدات .

وأشارت وكالة “عدل” أن “wika” تماطلت في الأشغال خاصة بموقع 1250 مسكن خميس مليانة و1000 مسكن عين الدفلى.

وعرف من جهته، مشروع 700 مسكن ببراقي و مشروع 1000 مسكن الحراش بولاية الجزائر توقفا تاما في الأشغال .

وأمهلت الوكالة، أجل أقصاه 48 ساعة للشركة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتدارك التأخر المسجل والإنطلاق في الأشغال بالوتيرة المطلوبة.

وفي حال عدم التزام الشركة بهذه التعلميات –تشدد عدل- ستتخذ وكالة “عدل” الإجراءات اللازمة لفسخ الصفقة مع هذه الشركة.