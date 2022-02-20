عدل.. عملية التخصيص تنطلق في مارس القادم

أكد المدير العام، للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، لممثلي المكتتبين أن مصالحه تحضر لعملية تخصيص معتبرة. كما أشار فيصل زيتوني، إلى أنه من المرتقب الإعلان عليها خلال شهر مارس المقبل.

كما التقى اليوم الأحد، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، فيصل زيتوني، ممثلي مكتتبي عدل الدفعة 5 والدفعة6. حيث استمع الى انشغالاتهم المتعلقة بالتخصيص و أخرى بتقدم الأشغال .

في حين ستمس، عملية التخصيص، عدد معتبر من المكتتبين على المستوى الوطني. كما أرجع زيتوني، ذلك إلى نسبة الأشغال التي عرفت تقدما كبيرا في الفترة الأخيرة.

طالع أيضا:

وأكد زيتوني،أن عملية التخصيص ستمس السكنات،التي بلغت نسبة أشغال 70 بالمائة وأن التخصيص سيحترم فيه الرقم التسلسلي. واختيار المواقع. مشيرا إلى أنه تنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران لن يتم صب شهادات تخصيص لسكنات غير موجودة على أرض الواقع. مبرزا أن كل مكتتب مسجل في صيغة البيع بالإيجار تتوفر فيه الشروط سيتحصل على سكنه لا محالة .

وفي ذات السياق، أكد زيتوني لممثلي المكتتبين أن وكالة “عدل” في الفترة الأخيرة قطعت أشواطا كبيرة في عملية الإنجاز. والدليل على ذلك أن عدد المشاريع انطلقت ما بين 2020 و2021 سلمت للمستحقيها وأخرى تنتظر التسليم قريبا. كما ثمن مجهودات جميع ممثلي المكتتبين في توصيل المعلومات للمكتتب .

ومن جهته عبر ممثلي المكتتبين عن ارتياحهم بعد لقائهم بالسيد المدير العام بعد أجاب على جميع انشغالاتهم المتعلقة بالتخصيص. و تقدم الأشغال في عدد من المشاريع.