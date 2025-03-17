عدل.. فتح مكاتب التحصيل “ليلا” لتسديد الإيجار

أعلن فرع عدل للتسيير العقاري، أنه سيتم تمديد ساعات العمل في مكاتب التحصيل التابعة للفروع الجهوية.

وأضاف فرع عدل للتسيير العقاري في بيان له اليوم الإثنين، أنه ومن أجل تسهيل المعاملات خلال شهر رمضان المبارك. سيتم تمديد ساعات العمل في مكاتب التحصيل التابعة للفروع الجهوية. وذلك من الساعة التاسعة ليلاً إلى غاية الساعة الثانية عشرة (00:00) ليلاً. من أجل تسهيل المهمة للمستأجرين إستثناء خلال هذا الشهر الفضيل،

كما أن هذا الإجراء يسري ابتداء من يوم الاثنين 17 مارس 2025 إلى غاية يوم الأحد 24 مارس 2025. ويأتي هذا التمديد ضمن جهود تقريب الإدارة من المستأجرين وتيسير عملية دفع الأقساط الشهرية، مع تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمستأجرين، وتسهيلاً لانشغالاتهم وتسديد مستحقاتهم الشهرية.

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