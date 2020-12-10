عدل: فسخ صفقة انجاز 912 مسكن بأولاد موسى في بومرداس

قامت وكالة عدل، بفسخ صفقة شركة SARL E T T R B، بعد التأخر المسجل في أشغال إنجاز 912 سكن، بأولاد موسى في ولاية بومرداس.

وأعلنت الوكالة، اليوم الخميس، عن قرار الفسخ، نظرا لرداءة نوعية الأشغال وللتأخر الفادح في تقدمها بهذا الموقع مقارنة مع انتهاء الآجال التعاقدية، حيث لم تتعدى 40 بالمائة.

بينما استهلكت شركة الإنجاز 85 بالمائة من الآجال التعاقدية، التي تنتهي في 2021/03/04.

واتخذت الوكالة قرار فسخ الصفقة بالتظليم الحصري، بعد عدم تنفيذ شركة الإنجاز، مقتضيات الإعذارين الأوّل والثاني الموجّهين لها عبر الصحافة الوطنية.

وستحتفظ الوكالة بحقها في اللّجوء إلى الجهات القضائية المختصة، من أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بها، لاسيما تفويت الكسب المالي.

وكذا التكاليف الإضافية الضرورية من أجل انجاز ما تبقى من أشغال انجاز المشروع، في انتظار اعداد تقييم الأضرار المالية والمعنوية التي تسببت بها SARL E T T R B.

ويتم وبصفة تحفظية الحجز لصالح الوكالة، على جميع مواد البناء و العتاد الموجود داخل الورشة موضوع الصفقة.

وتحتفظ الوكالة بحقها في مطالبة البنوك، باسترداد كفالة حسن التنفيذ وكفالة التسبيقات الجزافية المحصلة من قبل SARL E T T R B .

بالإضافة إلى إن زيادة النفقات المالية الناجمة عن ابرام الصفقات الجديدة، من أجل تنفيذ واستكمال المشروع المتبقي، تكون على عاتق الشركة العاجزة SARL E T T R B.

كما تعود التكاليف المتعلقة بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها الوكالة، على عاتق المتعاقد الشريك SARL E T T R B ، خلال الفترة القانونية الضرورية لتسليم الصفقة أو عدة صفقات جديدة من أجل استكمال انجاز المشروع.