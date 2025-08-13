عدل : فسخ عقد البيع بالإيجار وإخلاء شقة في سيدي عبد الله
بقلم أسماء.ع
أعلن مكتب المنازعات والشؤون القانونية للفرع الجهوي سيدي عبد الله، عن فسخ عقد البيع بالإيجار لاحد المستفيدين من هذه الصيغة.
وحسب بيان فرع عدل للتسيير العقاري، فإن فسخ العقد جاء معه إخلاء شقة 66 سكنية تقع بحي عدل 2000 مسكن منطقة “د.سيدي عبد الله”.
وتعود أسباب فسخ عقد البيع بالإيجار وإخلاء السكن إلى تخلف المستفيد عن دفع مستحقات الإيجار الشهري والأعباء المشتركة.
و”تم أمر الفسخ بمعية محضر قضائي مختص إقليميا بتنفيذ فحوى سند تنفيذي”.
