عدل: فسخ عقود مستأجرين في عين بنيان

صدر عن محكمة الشراقة أحكام قضائية قضت بفسخ عقود الإيجار لمستأجرين اثنين في حي عدل 1596 مسكن بعين البنيان. مع إلزامهم بدفع مستحقات الإيجار وتعويضات إضافية، وذلك كما يلي:

ويتمثل الحكم الأول في فسخ عقد الإيجار عدل وإلزام المستأجر بدفع 620,087 دج بالإضافة إلى تعويض قدره 100,000 دج. والثاني فسخ عقد الإيجار وإلزام المستأجر بدفع 179,685.26 دج بالإضافة إلى تعويض قدره 50,000 دج.

للإشارة، فإن هذه الأحكام تهدف إلى حفظ حقوق المؤسسة وحماية مصالح سكان الأحياء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور