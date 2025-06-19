عدل.. فسخ عقود 12 مكتتبا وطردهم من السكنات بوهران

أصدرت محكمة السانية بولاية وهران، حكما نهائيا يقضي بفسخ عقود 12 مكتتبا مستفيدا من برنامج سكنات “عدل” بالقطب الحضري مسرغين.

وأوضح بيان عدل للتسيير العقاري “الفرع الجهوي-وهران”، اليوم الخميس، بأن قرار المحكمة جاء بسبب عدم إلتزام المكتتبين بدفع مستحقات الإيجار الشهرية. كما تضمن الحكم القضائي الطرد من السكنات. وإلزام المكتتبين المعنيين بتسديد كافة المستحقات المتأخرة. والحكم بتعويض المؤسسة عن الأضرار الناتجة عن عدم الإلتزام بالعقد.

ويأتي هذا الحكم في إطار المساعي القانونية التي تباشرها المؤسسة لتحصيل المستحقات الشهرية والحفاظ على السير الحسن لعقود الإيجار وفقا للأنظمة المعمول بها”.

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