“عدل”.. فسخ عقود 19 مستأجرا ببوعينان

أعلن فرع عدل للتسيير العقاري الفرع الجهوي بوعينان ولاية البليدة، أن محكمة بوفاريك أصدرت 23 حكما قضائيا لصالح فرع عدل.

وأوضح فرع عدل للتسيير العقاري أن الأحكام القضائية شملت فسخ عقود الإيجار ضد 19 مستأجرا في عدة أحياء تابعة للفرع الجهوي بوعينان وتحديدا في كل من 5000 مسكن، 4500 مسكن، 3100 مسكن، 3100 مسكن، 3000 مسكن و2600 مسكن.

كما ألزم القضاء 4 مستأجرين بتسديد مستحقات الإيجار غير المسددة في كل من أحياء 5000 مسكن، 3000 مسكن بوعينان.

