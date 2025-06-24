عدل: قرار هام للمواطنين

أعلن فرع عدل للتسيير العقاري، اليوم الثلاثاء، عن تمديد آجال تسديد فاتورة الكراء بالنسبة لبرنامج سكنات البيع بالإيجار.

وأشار فرع جاست إيمو، إلى أنه تقرّر تمديد آجال تسديد فاتورة الإيجار الشهري لشهر ماي إلى غاية يوم الاثنين 30 جوان.

ويأتي القرار حرصا من فرع عدل للتسيير العقاري، على تلبية طلبات قاطني الأحياء السكنية التابعة لها.

الذين لم يتسن لهم تسديد مستحقاتهم الشهرية.

وجاء قرار التمديد، في إطار تحسين وتسهيل الخدمة ووضع المواطن في أريحية.

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