عدل قسنطينة: طرد مستفيد من شقته وفسخ عقد البيع بالايجار

فصلت العدالة في قضية بيع غير قانونية لشقة تندرج ضمن صيغة برنامج عدل للبيع عن طريق الإيجار في ولاية قسنطينة.

وأصدرت محكمة الخروب - القسم العقاري حكما ابتدائيا ضد أحد المستفيدين من الشقق الواقعة بموقع 2000 مسكن عدل .(KUR) بالمدينة الجديدة علي منجلي – قسنطينة، يقضي بفسخ عقد البيع بالإيجار وطرد المعني من السكن. وذلك بعد ثبوت قيامه ببيع الشقة لشخص آخر قبل تملكها.

ومن هذا المنطلق، أكدت مؤسسة عدل للتسيير العقاري على أهمية الحفاظ على السكنات واستغلالها وفق ما ينص عليه عقد البيع بالإيجار. داعية جميع المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار إلى ضرورة الالتزام بالقانون. وتجنب أي تصرفات مخالفة قد تعرضهم للمتابعة القضائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور