“عدل”: لجان خاصة لتفتيش نوعية السكنات المنجزة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن إنشاء لجان خاصة تم تكليفها بتفتيش نوعية السكنات المنجزة بصيغة البيع بالإيجار ”عدل”.

وقال بلعريبي، في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع إطارات ومسؤولين بالقطاع خصص لتقييم مشاريع ”عدل”. أنه أسدى تعليمات للمديرية العامة والمدراء الجهويين للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”. من أجل إنشاء لجان تفتيش لنوعية السكنات. مؤكدا أن دائرته الوزارية تسعى لتوزيع ‘سكنات ذات جودة ونوعية’.

وتستعد وزارة السكن لإطلاق عملية واسعة لتوزيع السكنات في 1 نوفمبر المقبل. بمناسبة احياء الذكرى 68 لاندلاع الثورة التحريرية. تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى ربط هذا النوع من العمليات بالمحطات التاريخية الهامة.

كما تتضمن هذه العملية، توزيع 29671 وحدة سكنية بداية نوفمبر القادم. وعلاوة على ذلك سيتم مطلع نوفمبر القادم صب 30 ألف شهادة تخصيص للمكتتبين في مشاريع سكنات ”عدل”

وأشار وزير السكن، إلى أنه بمناسبة العيد الستين لاسترجاع السيادة الوطنية, في 5 جويلية الماضي. توزيع 160 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر التراب الوطني. من بينها 37699 وحدة سكنية بصيغة “عدل”.

كما عقد أمس الثلاثاء، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني، لقاءا تقنيا حضره المديرين المركزيين. ومدير تسيير العمليات مدير الصفقات مدير الدراسات المدير الجهويين عنابة، الجزائر شرق الجزائر غرب، قسنطينة، وهران، تيارت وسطيف.

كما جاء اللقاء تنفيذا لتوجيهات وزير السكن محمد طارق بلعريبي، من أجل بعث المشاريع وتسريع وتيرتها بمختلف ولايات الوطن .

في حين، ألح المدير العام لوكالة “عدل”، على ضرورة التنسيق اكثر والإلتزام بتعليماته في بناء السكنات. مع تسريع مختلف الإجراءات الإدارية للإعلان عن باقي المشاريع التي لم تنطلق بسبب اجراءات الدراسات. حيث دعا زيتوني، إلى تسريعها والإنتهاء منها من أجل الإعلان عن الانطلاق في المشاريع ميدانيا.

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