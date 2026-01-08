عدل للتسيير العقاري: أكثر من 1 مليون عملية دفع إلكتروني

سجلت منصة الدفع الإلكتروني التابعة لمؤسسة عدل للتسيير العقاري أكثر من 1060683 عملية دفع إلكتروني خلال سنة 2025. تمثل تسديد مستحقات الإيجار الشهري لسكنات البيع بالإيجار.

ويعكس هذا الرقم ارتفاع اعتماد قاطني احياء عدل على وسائل الدفع الإلكتروني. نظرا لما توفره من سهولة في الاستخدام، سرعة إنجاز العمليات، ومتابعة فورية لفواتير الكراء.

وتأتي هذه النتائج تماشيا مع استراتيجية وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية. الهادفة إلى عصرنة تسيير القطاع، تعزيز الرقمنة. وتبسيط الإجراءات الإدارية.

وأكدت مؤسسة عدل للتسيير العقاري أن الدفع الإلكتروني أصبح الخيار الأمثل للمستفيدين من السكنات . لما يوفره من راحة، أمان، وشفافية كاملة في متابعة المستحقات، وتشجع الجميع على مواصلة استخدام المنصة عبر الرابط immo.dz/epaiment.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور