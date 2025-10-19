إعــــلانات
عدل للتسيير العقاري.. إزالة خزانات المياه المركّبة خارج الشقق

بقلم عايدة.ع
قام الفرع الجهوي الجزائر غرب، التابع لمؤسسة عدل للتسيير العقاري، بحملة واسعة لإزالة مختلف التجاوزات العشوائية بعدد من المواقع السكنية.

وأوضحت فرع عدل للتسيير العقاري، أن الحملة شملت كلًا من حي 1400 مسكن (Q33) وحي 1290 مسكن (المنطقة C). حيث تدخل أعوان الفرع لإزالة خزانات المياه المركّبة بطريقة غير قانونية داخل بهو العمارات وفي الفضاءات والأجزاء المشتركة.

كما أشار المصدر نفسه، أن هذه العمليات تندرج ضمن الجهود المتواصلة للمؤسسة من أجل الحفاظ على نظافة وأمن المجمعات السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار، وضمان فضاءات لائقة للسكان.

رابط دائم : https://nhar.tv/oF5US
