عدل للتسيير العقاري..اجراءات استعجالية لضمان توفير المياه في أحياء عنابة

قام فرع عدل للتسيير العقاري عنابة بتدخلات ميدانية لضمان وصول سكان حي 724 مسكن - قنطرة بالماء الصالح للشرب.

وعليه، أعلن فرع عدل للتسيير العقاري لكل سكان الحي أنه على إثر الانقطاع المسجل في التزويد بالماء الصالح للشرب. تم اتخاذ جملة من الإجراءات الاستعجالية. قصد ضمان تزويد السكان بالمياه في أقرب الآجال.

وفي هذا الإطار، وضع الفرع تحت تصرف قاطني الحي شاحنات صهاريج المياه التابعة لفرع عدل للتسيير العقاري. كما تقوم المؤسسة الجزائرية للمياه (ADE) حاليا بملء خزانات المياه المتواجدة على مستوى الحي. تمهيدا للشروع في عملية توزيع المياه على السكان. إلى غاية عودة التموين بصفة عادية.

كما أعلنت أن الفرع الجهوي لعنابة سيباشر بالتنسيق مع مؤسسة مختصة، أشغال إنجاز نقطة ربط جديدة على القناة الرئيسية. لمعالجة هذا المشكل وضمان التوزيع منتظم ودائم بالماء الصالح للشرب لجميع سكان الحي.

