عدل للتسيير العقاري.. اقتناء مضخات حديثة لشفط المياه

قامت مؤسسة عدل للتسيير العقاري باقتناء مضخات شفط مياه حديثة، تم توزيعها على مستوى عدد من الولايات من الوطن. من بينها: قالمة، البويرة، تيزي وزو، جيجل، بوينان، تبسة، سيدي عبد الله، تلمسان، وعين تموشنت.

وتتميز المعدات التي اقتنتها عدل للتسيير العقاري، بقدرتها العالية على شفط المياه إلى عمق يصل إلى 6 أمتار تحت الأرض. ما يجعلها فعالة في التدخلات الخاصة بتفريغ الأقبية وتنظيفها، خاصة خلال فترات تساقط الأمطار. وهو ما يساهم في الحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على سلامة البنايات.

كما استفاد الأعوان المعنيون من دورات تكوينية متخصصة حول كيفية استعمال هذه المضخات وصيانتها، بما يضمن تدخلات سريعة وفعّالة وفق المعايير التقنية المعتمدة.

