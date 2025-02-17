“عدل” للتسيير العقاري تتصدى للتجاوزات العشوائية بالأحياء السكنية

تواصل مؤسسة “عدل” للتسيير العقاري حملتها المكثفة لإزالة التجاوزات. وذلك تنفيذاً لتوجيهات المدير العام لفرع المؤسسة.

الإجراءت جاءت في إطار الجهود الرامية إلى الحفاظ على النظام العام والجمالية العمرانية داخل الأحياء السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار. حيث يعمل فريق عدل للتسيير العقاري بجدية على تنفيذ هذه الحملة في مختلف الأحياء. لضمان بيئة سكنية منظمة تتماشى مع المعايير العمرانية الحديثة.

كما تؤكد المؤسسة، أن جميع أعوانها ميدانيا على أهبة الإستعداد لمكافحة جميع أشكال التجاوزات العشوائية التي تضر بالمظهر العام للمجمعات السكنية وتتنافى مع القوانين التنظيمية المعتمدة.

كما شدّدت المؤسسة في بيانها على أنها لن تتهاون مع أي تجاوزات، وستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان إحترام القوانين واللوائح التنظيمية.

من جهتها دعت المؤسسة جميع السكان إلى التعاون الإيجابي والإبلاغ عن أي مخالفات قد تؤثر على جودة الحياة داخل الأحياء السكنية التابعة لبرنامج البيع بالإيجار. وذلك لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها المنشودة.

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