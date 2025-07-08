عدل للتسيير العقاري تصدر بيانا هاما !

فنّدت مؤسسة عدل للتسيير العقاري، كل ما يتم تداوله مؤخرا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مغلوطة ومضللة. والتي “تهدف إلى الإساءة لسمعة المؤسسة”.

وأوضحت مؤسسة عدل للتسيير العقاري، أن بعض الصفحات تقوم بنشر مقاطع فيديو قديمة صوِّرت داخل حي 1290 مسكن - المنطقة C – سيدي عبد الله. و”هي لا تعكس إطلاقًا الوضعية الحالية”. حيث “تمت معالجة الإشكالات المعنية في حينها من قبل الجهات المختصة بالمؤسسة”.

كما أشارت المؤسسة، إلى أن الشخص الذي يقف وراء هذه المنشورات كان قد أقدم في وقت سابق على اقتحام شقة داخل أحد الأحياء السكنية دون أي سند قانوني. وهو ما استدعى تدخل الجهات المعنية التي باشرت الإجراءات القانونية اللازمة. والتي أفضت إلى طرده بموجب حكم قضائي. وتابعت في بيان لها “ومنذ ذلك الحين، يعمد المعني بالأمر إلى رصد الأخطاء والهفوات البسيطة، وتضخيمها وتقديمها بشكل مغرض ومشوّه”.

في حين، أكدت جاست ايمو، رفضها القاطع لهذه التصرفات المغرضة. معلنة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في بث معلومات كاذبة أو التشهير بالمؤسسة.، أو السعي لزرع البلبلة في أوساط السكان.

كما جددت المؤسسة التزامها الدائم بالتكفل بانشغالات قاطني أحيائها السكنية. والعمل المتواصل على تحسين جودة الخدمات المقدمة. داعية المواطنين ووسائل الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية. وتحري الدقة والموضوعية في تداول المعلومات، تفاديا للانسياق وراء حملات التضليل والتشويه.

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