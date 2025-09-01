عدل للتسيير العقاري توجّه إندارا هاما !

أعلنت مصالح مؤسسة عدل للتسيير العقاري - الفرع الجهوي لبوعينان، عن تسجيل تصرفات غير مسؤولة. من طرف بعض القاطنين بالعمارات رقم 20، 7 و11 على مستوى الموقع السكني 2500 مسكن – بوعينان.

وأشار فرع عدل للتسيير العقاري “جاست ايمو”، إلى أن التصرفات تتعلق برمي الردوم ومخلفات البناء بمداخل العمارات. وتركها لفترة طويلة دون إزالتها، الأمر الذي أخلّ بالنظام العام وأثر سلبا على نظافة المحيط السكني.

وعليه، قامت مصالح الفرع الجهوي لبوعينان بتوجيه إعذارات رسمية للمعنيين قصد إعذارهم. وحثهم على إزالة هذه المخلفات في أقرب الآجال.

وأكدت المؤسسة أن مثل هذه السلوكيات غير مقبولة إطلاقا. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد كل من يقوم بمثل هكذا أفعال، حفاظا على النظام العام والبيئة السكنية.