عدل للتسيير العقاري..وتيرة متصاعدة لعودة الحياة اليومية في حي 1250 مسكن خميس مليانة

تنقلت فرق عدل للتسيير العقاري إلى حي 1250 مسكن عدل في خميس مليانة ولاية عين الدفلى. عقب التأثر الكبير الذي شهده الحي بسبب مخلفات التقلبات الجوية الأخيرة. و التي شملت تجمعات المياه و الأتربة الناتجة عن الأمطار الغزيرة، والرياح القوية. وكان على رأس الفرق المدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري لمتابعة سير العملية والتأكد من تنفيذها على أكمل مستوى.

وتنفيذا لتعليمات وزارة السكن والعمران وضمن مخطط عمل مؤسسة عدل للتسيير العقاري الرامية الى التدخل السريع في كل الظروف. باشرت فرق المؤسسة أشغالها، حيث شملت العملية رفع الأتربة وتنظيف الشوارع اضافة إلى شفط المياه المتجمعة. مستخدمة معدات حديثة من أجل ضمان سلامة السكان.

كما قامت الفرق بعمليات تفقد شاملة للمسالك الداخلية للحي من أجل ضمان إزالة أي مخاطر محتملة على الممتلكات العامة و الخاصة. والتركيز على المناطق التي شهدت تجمعات كثيفة للمياه وانجرافات الأتربة.

وتسعى مؤسسات عدل للتسيير العقاري، إلى ضمان عودة الحياة اليومية في أسرع وقت ممكن حتى في أصعب الظروف الجوية وهذا بتدخلاتها السريعة.

للإشارة، فإن الوكالة الوطنيّة لتحسين السكن و تطويره عدل و بالتنسيق مع فرع التسيير العقاري التابع لها خلال الأيام السابقة قد نصبت خلايا يقظة بمختلف وحداتها الجهوية لضمان تدخل آني و سريع على مستوى الأحياء و الأقطاب الحضرية.

