عدل..مخطط طوارئ في هذه الولاية!

قام صبيحة اليوم السبت، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره، فؤاد مقرامي بزيارة لمشروع انجاز 1800 مسكن عدل بولاية البويرة.

كما تابع في البداية المدير العام، عرضًا حول أهم المراحل التي تم تجاوزها حيث اطلع على مدى تقدم أشغال الكهرباء والغاز. بالإضافة الى تقدم أشغال خزان المياه وشبكات الصرف الصحي، والتنسيق القائم في هذا الشأن.

وقام بعدها المدير العام بالمعاينة الميدانية للموقع، أين سجل تأخر كبير في أشغال بعض الأجزاء، بعدها ألزم المديرة الجهوية. وهذا بإسداء اعذار كتابي للشركة المنجزة لعدم احترام التعليمات المسداة له خلال الزيارة الأخيرة بتاريخ 27 مارس 2024. ليقوم بتنبيه مسؤولي الشركة المنجزة على التهاون المسجل رغم رفع كل التحفظات. وفي هذا الصدد، وجّه تعليمات فورية بضرورة مضاعفة عدد العمال والاستعانة بالشركات المناولة ابتداءً من عشية اليوم. مع اعتماد العمل بنظام التناوب 8×3، لتسريع الوتيرة وأمر باتخاذ الإجراءات لإدخال الآليات المخصصة وانطلاق عملية تزفيت الطرقات. بالإضافة إلى الأشغال الداخلية بالموازاة مع استكمال تركيب المصاعد في كل العمارات.

كما أمر مقراني، باعتماد مخطط طوارئ لتدارك هذا التأخر، ووجّه القائمين بطلب ترخيص فتح منفذ آخر للورشة من الجهة الخلفية. من أجل تعزيز الورشة بالآلات والمعدّات الثقيلة وتسهيل استكمال اشغال الطرق والشبكات. مشددا على كل المتدخلين بأهمية الوقوف ليلًا ونهارًا، ومراقبة مدى الالتزام بتعهدات اليوم لتسريع وتيرة الأشغال.