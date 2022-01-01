عدل.. مكتتبان يستفيدان من سكن واحد !

في سابقة من نوعها، شهد موقع عدل المسمى، 1100 في بوينان، خلط في شهادات التخصيص للمكتتبين. حيث تم إعطاء شهادتين لمستفيدين مختلفين، بنفس العمارة والطابق وعدد الغرف ورقم الباب.

كما نشر أحد المكتتبين في اطار برنامج عدل، شهادة التخصيص الخاصة به التي اسفاد منها مؤخرا. والتي جاء فيها استفادته من سكن في عمارة 54 و4 غرف- الطابق الأول ورقم الباب6. ليرد مستفيد آخر أنه استفاد من نفس المنزل في العمارة ذاتها والطابق. إلا أنه كان من الأوائل الذين سحبوا شهادات التخصيص.

وتم التفطن لهذا المشكل، بفضل مجموعة أنشأها ممثلون عن الموقع على الفايسبوك تحت اسم “تنظيم حي 1100 بوينان”. كما قام القائمون بانشاء جدول مفصل يمكن المكتتبين من التسجيل فيه قصد معرفة الجيران أكثر.

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صب شهادات التخصيص متواصلة

وتم فتح موقع عدل لسحب مقررات التخصيص، منذ نوفمبر الماضي، حيث خصصت العملية 68 الف مكتتب بـ 44 ولاية.

كما أفاد فيصل زيتوني أن الآجال لن تنتهي إلا عند الإستلام الكلي لجميع المقررات. وبإمكان المواطنين سحب المقررات عن طريق التحميل مباشرة من الموقع دون الحاجة للتنقل الى مصالحها. في حين ستكون العملية متبوعة بصب أوامر دفع الشطر الثالث خلال القادمة.

وعلى غرار العاصمة سيتم صب شهادات التخصيص أيضا بكل من سطيف، عنابة، قالمة، بسكرة، تلمسان، مستغانم، تيبازة والبليدة.

وذكر بأنه في 24 مارس الفارط، تم إنجاز 60 ألف وحدة سكنية، بوتيرة إنجاز بلغت 70 في المائة. مشيرا أنه تم خلال شهر نوفمبر تسليم أكثر من 60 ألف وحدة سكنية.

كما أصدر، فيصل زيتوني المدير العام المكلف بتسيير مصالح الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، مجموعة من التعليمات. وألزم زيتوني مختلف مؤسسات الإنجاز، لتسريع وتيرة الأشغال خاصة بالسكنات المرتقب تسليمها. إرسال لجان تفتيش و مراقبة بمختلف مشاريع صيغة البيع بالإيجار على المستوى المحلي من طرف المديريات الجهوية.

والتقى، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، فيصل زيتوني بممثلي الدفعة الخامسة من البرنامج المذكور. كما قال زيتوني خلال اللقاء، إن عملية التخصيص متواصلة بالسكنات التي بلغت بها الاشغال 70 بالمائة.