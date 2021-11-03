“عدل”.. منذ إنطلاق عملية التوزيع الكبرى تم تسليم 29 ألف مسكن

بلغ عدد السكنات الموزعة إنطلاق عملية التوزيع الكبرى 29 ألف وحدة سكنية لصيغة البيع بالإيجار “عدل” بما فيها عدل “كناب” الرغاية. هذا وتتواصل عملية توزيع السكنات المتبقية في مختلف ولايات الوطن، حسب مسؤول بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”

حيث تم أمس الثلاثاء بولاية الطارف توزيع 1000 وحدة سكنية تحت إشراف وزير السكن طارق بلعريبي. رفقة المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره السيد فيصل زيتوني.

وكما شهدت ولاية ميلة أمس الثلاثاء، توزيع 260 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار “عدل”.

وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، عن توزيع 90 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ عبر كامل ولايات الوطن. بمناسبة الذكرى الـ67 لإندلاع الثورة التحريرية المجيدة.

كما أكد وزير السكن بلعريبي على تسريع وتيرة الأشغال وتسليم السكنات لأصحابها في إطار هذه العملية الكبرى.

طالع أيضا:

كما كشف وزير السكن والعمران طارق بلعريبي، أنه تم الإنطلاق في إنجاز 200 ألف وحدة سكنية منذ سنة 2020. مضيفا أنه سيتم الإنطلاق في انجاز 115 ألف وحدة سنة 2022.

في معرض تصريحه للتلفزيون العمومي، أكد الوزير أن الجزائر على موعد مع عملية توزيع حوالي 90 ألف وحدة سكنية في الفاتح نوفمبر 2021. وذلك بعدما تم توزيع 100 ألف وحدة سكنية غداة عيد الإستقلال المنصرم.

كما أن التسارع في إنجاز الوحدات السكنية جاء تطبيقا للتعليمات التي أسداها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بضرورة الإسراع في المشاريع التي توجد قيد الإنجاز، وكذا المباشرة في المشاريع الجديدة على المستوى الوطني.

بالمقابل، أكد بلعريبي، أنه في سنة 2020 تم الإنطلاق في مشروع بناء 200 ألف وحدة سكنية. وهي الآن قيد الإنجاز. ونحن واقفون على هذه المشاريع بوتيرة لابأس بها، مؤكدا أنه لن تكون هناك سرعة على حساب النوعية.

يتيح لكم تطبيق النهار الآن الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط ” البلاي ستور ” من هنا

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp