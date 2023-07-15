عدل: منصة اختيار الموقع لأصحاب الطعون لا تزال مُفعلة

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن منصة اختيار الموقع للمكتتبين المقبولين بعد دراسة طعونهم لا تزال “مفعلة”، بعدما سجلت اضطرابات مؤخرا.

وأوضحت الوكالة، عبر بيان لها، أن المنصة “عرفت ضغطا كبيرا بسبب ولوج عدد كبير من المكتتبين في ان واحد. مما أدى الى اضطراب العملية لبعض المكتتبين”.

مضيفة أنه يمكن للمكتتبين المعنيين الدخول مجددا لإتمام عملية الاختيار واستخراج استمارة التسجيل.

وأكدت الوكالة، بأن “أبواب الوكالة تبقى مفتوحة للإجابة عن جميع استفسارات المكتتبين”.

وأطلقت الوكالة الأحد الماضي عملية اختيار الموقع لأصحاب الطعون الذين سددوا الشطر الأول من سكناتهم مؤخرا.

وتتم عملية التخصيص حسب الإجراءات المعمول بها مع احترام الترتيب الزمني للتسجيل.