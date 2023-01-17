عدل..نحو تسهيل الاجراءات للمكتتبين الذين يتقدموا لاستلام مفاتيح سكناتهم

ترأس، اليوم الثلاثاء، المدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب والتسويق لقاء تنسيقيا بمقر المديرية العامة مع رؤساء دائرة الاكتتاب والتسويق بالمديريات الجهوية لوكالة “عدل” لكل من عنابة، وهران، ورقلة، سطيف، تيارت، الجزائر غرب والجزائر شرق.

وخصص هذا اللقاء من أجل الوقوف على حصيلة الوكالة الوطنية للتحسين السكن وتطويره “عدل ” لسنة 2022 لعمليات بيع المحلات التجارية، توزيع السكنات مع إحصاء ودراسة وضعية المكتتبين الذين تأخروا في إتمام إجراءات تسلم مفاتيح سكناتهم.

ومن جهة أخرى تطرق المدير العام المساعد، في هذا اللقاء الى تسهيل الاجراءات للمكتتبين اللذين يتقدموا لاستلام مفاتيح سكناتهم، كما وضع ورقة طريق امام رؤساء دائرة الاكتتاب والتسويق دعاهم من خلال الى تنفيذها للوصول الى الاهداف المرجوة.

وفي ذات السياق أكد المدير العام المساعد المكلف بالاكتتاب والتسويق على ضرورة تجنّد الجميع من أجل تنفيذ إلتزاماتهم وتعهداتهم التي قطعوها أمام السيد وزير السكن والعمران والمدينة والمدير العام لوكالة عدل.