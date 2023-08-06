عدل: هذا موعد تسليم عدد من السكنات الموجهة لأصحاب الطعون والملفات المقبولة

ترأس أمسية أمس السبت، المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل فيصل زيتوني، لقاءا تنسيقيا. حضره المدير العام المساعد للإكتتاب والتسويق والمدير المركزي لتسيير العمليات، والمدير الجهوي لوكالة عدل وهران.

واستهل المدير العام إستهل إجتماعه بإستماع إلى عرض مفصل. قدمه كل مديري المشاريع للولايات التابعة للمديرية الجهوية لوكالة عدل وهران، تلمسان، مستغانم، سيدي بلعباس، عين تيموشنت، غليزان والشلف.

أما عن السكنات المرتقب تسليمها في ذكرى إندلاع الثورة التحريرية بالولايات التابعة بالمديرية الجهوية. فقد دعا المدير العام مديري المشاريع ومؤسسات الإنجاز بضرورة التحلي بالروح المقاولاتية. والعمل بنظام التناوب والتغلب على مختلف العراقيل الإدارية والطبيعية. بهدف زرع البسمة في وجوه عائلات المتسفيدين.

هذا ومن المرتقب تسليم عدد من السكنات الموجهة لأصحاب الطعون والملفات المقبولة وهو مايؤكد على تسارع وتيرة الأشغال .

وتناول المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل رفقة المدير العام المساعد للإكتتاب والتسويق. ملف إجراءات العقود – شهادات المطابقة ، رخص البناء – وكذا ملف بيع بالمحلات التجارية. حيث دعا الى ضرورة التنسيق بين مختلف المصالح الولائية. التي تتابع إجرءات عقود الملكية للأراضي المشيدة عليها الأحياء السكنية.

أما عن المحلات التجارية فقد دعا السيد المدير العام إلى ضرورة تسهيل إجرءات البيع. وكذا وضع مخطط إستباقي من أجل بيع المحلات بالأحياء المبرمجة للتسيلم.

للإشارة فإن المدير العام سيباشر زيارته الميدانية للمشاريع بعد هذا الإجتماع. من اجل الوقوف شخصيا على العراقيل التي تواجه تقدم الأشغال. كما سيعقد لقاءات مع المديريين التنفيذين وهذا بهدف التنسيق أكثر.