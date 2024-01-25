عدل.. هذه الطريقة الصحيحة لاستخراج ودفع فاتورة الكراء الكترونيا

يمكن، للمستفيدين من سكنات البيع بالإيجار “عدل”، استخراج فاتورة الإيجار الخاصة بهم عبر المنصة الالكترونية. كما توفر خدمة الدفع الإلكتروني للمستفيدين من صيغة البيع بالإيجار وذلك عن طريق البطاقة الذهبية لبريد الجزائر وبطاقة cib الاستفادة مع تمديد آجال الدفع إلى غاية نهاية الشهر. على أن الخدمة متاحة 24/24 طيلة أيام الشهر والأسبوع.

كما يمر استخراج الفاتورة يمر بعدة مراحل. أولا الدخول للموقع الرسمي لفرع عدل للتسيير العقاري، ثانيا الضغط على خانة الدفع الالكتروني. ثالثا الضغط على consulter maintenant، رابعا: إدخال رقم الملف ثم إدخال الرمز الظاهر، خامسا تأكيد الطلب وتحميل إشعار الدفع.

أما عن دفع فاتورة الكراء، فعما على المستفيد من سكنات عدل، الدخول إلى منصة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الرسمي https://Aadigestimmo.dz/epayement . والضغط على j’accepte les conditions ، ثم إدخال معلومات إشعار الدفع.

ثم إعادة كتابة الرمز الظاهر أسفل الشاشة. والضغط على payer، تليها إدخال معلومات البطاقة الذهبية CI، وأخيرا تأكيد الدفع بإعادة كتابة كلمة السر المستلمة عبر رسالة قصيرة على أرقام الهاتف النقال.