عدل: هذه المواقع ستوزع بداية من 5 جويلية

وقف المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيصل زيتوني، على تقدم مشاريع صيغة البيع بالإيجار بولاية البليدة بعدد من المواقع. على غرار موقع 1- 1100، موقع 2 – 1100 ببوينان وموقع 1 – 3000 مسكن.

كما أفادت وكالة “عدل” أنه من المرتقب توزيع عدد منه في الذكرى الـ60 لعيدي الاستقلال والشباب المصادف لـ5 جويلية. وكلف المدير العام للوكالة المدير العام المساعد المكلف بمتابعة المشاريع بالوقوف على سير أشغال سكنات البيع بالإيجار. وهذا بالقطب الحضري العمراني حجر المنقوب والمقدر عددها 5400 وحدة سكنية.

في حين، شدد المدير العام المساعد على تسريع وتيرة الأشغال بالقطب الحضري العمراني حجر المنقوب. حيث قدم حلول ميدانية للشركات الانجاز للتسريع وتيرة الأشغال. كما طالب بدعم الورشات والزيادة في ساعات العمل (8×3) و رافقه في هذه الزيارة المدير الجهوي لوكالة عدل عنابة .

ومن جهة أخرى عاين المدير المركزي لتسيير العمليات بالوكالة على التجزئات بموقع 7000 مسكن سيدي سرحان. أين اسدى تعليمات صارمة للدعم الورشات و الزيادة في ساعات العمل .

كما عاين ممثل عن الوكالة الوطنية للتحسين السكن و تطويره عدل موقع 1000/592 مسكن لصيغة البيع بالإيجار بالحراش. أين وقف عن الرتوشات الأخيرة لسير الأشغال بهذا الموقع .

وتأتي هذه الزيارت الميدانية الدورية من أجل معاينة الأشغال والوقوف على جودة ونوعية السكنات. التي من المرتقب تسليمها في 5 جويلية المقبل . وتنفيذا لتعليمات وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي. الرامية الى المتابعة الميدانية لسير أشغال سكنات صيغة البيع بالإيجار بمختلف ولايات الوطن المرتقب تسليمها بالذكرى 60 لعيدي الاستقلال والشباب.