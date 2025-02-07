عدل .. هكذا يتم استخراج فاتورة الكراء إلكترونيا

كشف فرع “عدل” للتسييرالعقاري (gest immo)، عن الخطوات الواجب اتباعها لاستخراج فاتورة الكراء إلكترونيا.

وأوضحت “جست إيمو”، عبر منشور لها على صفحتها في فيسبوك، الخطوات الواجب اتباعها من أجل استخراج فاتورة الكراء رقميا.

وتتمثل الخطوات في ما يلي:

الدخول للموقع الرسمي لفرع عدل للتسيير العقاري AADLgestimmo.dz، والضغط على خانة الدفع الإلكتروني: consultez maintenant.

إدخال رقم الملف ثم إدخال الرمز الظاهر أسفل الشاشة.

تأكيد الطلب وتحميل الإشعار بالدفع.

ولتوضيح أكثر لطريقة استخراج الوثيقة تابع الفيديو: