عدل.. هكذا يتم دفع الإيجار إلكترونياً

افتتح اليوم الثلاثاء أوّل مركز للدفع الإلكتروني لدى فرع التسيير العقاري لوكالة عدل بحي 416 مسكناً بجسر قسنطينة بالجزائر.

وحسب المديرية العامة لفرع “عدل” للتسيير العقاري، فإنه بإمكان جميع المستفيدين من سكنات البيع بالإيجار والراغبين في الاستفادة من الخدمات الرقمية التي توفرها المؤسسة، تسديد مستحقات الإيجار الشهري إلكترونيا، والاستفادة من مزايا آجال الدفع الممددة إلى غاية نهاية الشهر.

ونشر المصدر ذاته صورا لعملية تسديد فواتير الإيجار إلكترونيا مع فيديو توضيحي لهذه العملية.

ولاقت العملية استحسان المواطنين للتسهيلات الخاصة بدفع تكاليف الإيجار الشهري عبر مركز الدفع الإلكتروني لفرع عدل للتسيير العقاري.