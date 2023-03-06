عدل.. وزير السكن يتفقد موقع 13 ألف وحدة في سيدي عبد الله

تنقل وزير السكن والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي إلى موقع 13300 سكن “عدل” بسيدي عبد الله وهذا لمعاينة مدى تقدم الأشغال.

كما استحسن، وزير السكن، الوتيرة المتسارعة للأشغال بعد الاجتماع التقني والزيارة الأخيرة بتاريخ 12 فيفري الفارط.

وقد التقى الوزير مع جميع مؤسسات الإنجاز وحثها على العمل بنفس الوتيرة مع البدء في رفع قواعد الحياة المتواجدة، وإنتاج الخرسانة بالموقع ابتداء من 15 أفريل المقبل. كما أمر بالانتهاء من جميع أشغال البناء والخرسانة شهر ماي المقبل.

هذا وقد بلغت نسبة إنجاز جدران الإسناد 98 بالمائة من مجموع الجدران المتواجدة في الموقع. هذه الأخيرة ستعرف عملية تزيين لواجهتها و هو ما عرضته القائمة المكلفة المشروع. وهذا من خلال تقديمها فيلم قصير يوضح الشكل والصورة النهائية للعمارات والطرق بعد الانتهاء كلي لإشغال.

في حين، حرص وزير السكن، على إعطاء أولوية خاصة للصورة الخارجية والجمالية للموقع مع تخصيص ممرات للدراجات ورواق خاص بالحافلات. وهذا بتصور مخطط مروري داخل الموقع وتدعيمه بمراكز تجارية ومحلات مزينة بطريقة منظمة و منسجمة.

كما سيعرف حي 13300 عدل بسيدي عبد الله مرحلة جديدة، من شأنها إبراز القدرات البشرية والفكرية للشباب الجزائري. الذي يقف وراء مشروع يوليه القطاع عناية خاصة. وهو ما صرح به الوزير بعدما تم تقديم عرض بخصوص المساحات خضراء. والغطاء النباتي الذي سوف يختار لتزيين الشوارع بذات الموقع .

وتم اختيار نباتات تتكيف ومناخ المنطقة مخصصة “إقليم حوض البحر الأبيض متوسط”. وهي نباتات وأشجار مزهرة وأخرى عطرية.